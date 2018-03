College hangt AED aan gevel 08 maart 2018

02u42 0

Heilig-Hart in Waregem heeft een AED aan de gevel van het college laten hangen in de Stationsstraat, aan het kruispunt met de Processie- en Windelsstraat. Niet enkel leerlingen en personeel kunnen de defibrillator gebruiken. "We stellen het toestel ter beschikking van iedereen", zegt algemeen directeur Jean-Marie Noreillie. "En hopen dat we zo mee levens kunnen redden. Want bij hartfalen telt elke minuut." De investering van 5.000 euro kwam er via de vzw HeartSaver en met steun van bedrijven uit de regio. Dagelijks krijgen 30 mensen in ons land een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Amper 7 procent overleeft. Indien een slachtoffer binnen de drie minuten gereanimeerd wordt, met hulp van een AED, stijgt de overlevingskans spectaculair tot 70 procent. (LPS)