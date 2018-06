Classic mikt op 2.000 deelnemers 09 juni 2018

De Nieuwenhovespurters houden vandaag en morgen de Flanders Field Classic, met start en aankomst in de kantine van voetbalclub Racing Waregem in de Mirakelstraat in Nieuwenhove. De organisatoren mikken op 2.000 deelnemers. Getrainde wielertoeristen en gelegenheidsfietsers komen aan hun trekken met afstanden van 25, 50, 80, 110 en 140 kilometer. Hoe groter de afstand, hoe lastiger het wordt met bekende en minder bekende hellingen in de Vlaamse Ardennen en de Zwalmstreek. De ritten zijn uitgepijld, er zijn ruime bevoorradingen, er zijn douches, iedereen krijgt een boterham na aankomst, er is pechverhelping en er is een bewaakte fietsenstalling. Op zaterdag krijgen vrouwen een attentie omdat de Classic meedoet aan de Ladies fun cyclingtour. Inschrijven kan telkens vanaf 7 uur. Deelnemers betalen tussen 2 en 6 euro. Info: www.nieuwenhovespurters.be. (LPS)