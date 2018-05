Chauffeur scheurt met 177 km/uur over E17 17 mei 2018

De 42-jarige S. A. uit Waregem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met 177 kilometer per uur geflitst werd op de E17 ter hoogte van Kruishoutem. Daarbij werd eveneens vastgesteld dat zijn keuringsbewijs was vervallen. "En dat is niet de eerste keer", merkte de procureur op. De politierechter veroordeelde hem tot een geldboete van 880 euro en 10 dagen rijverbod.





(TVR)