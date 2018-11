Charter tegen dodehoekongevallen getekend 08 november 2018

In Kortrijk zijn schoolbuurten sinds 1 september 2016 een uur voor de eerste bel en een half uur na schooltijd verboden terrein voor zwaar werfverkeer. Dat charter, het verkleint vooral de kans op dodehoekongevallen, is nu ook in Waregem van kracht.





Het charter werd door schepen van Openbare Werken Maria Polfliet (CD&V) getekend op https://charterwerftransport.be.





"We gaan nu bij elke bouwwerf voor maatwerk", zegt Polfliet. "We bezorgen bij elke aanvraag in de buurt van scholen een plan aan de betrokken aannemer(s), met de zone en de uren waarbinnen werftransport niet mag. We overleggen ook met aannemers over alternatieve routes, ver van scholen. De dienst verkeer is het aanspreekpunt waar aannemers met vragen terecht kunnen." (LPS)