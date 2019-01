Champagnefeest steunt kansarme kinderen Peter Lanssens

10 januari 2019

Rotaract Waregem-Gaverbeek houdt op zaterdag 12 januari een champagnefeest in Expo, wat al enkele jaren een traditie is. Er zijn duizend toegangskaarten. Niet meer, omdat de serviceclub zo de kwaliteit van het feest garandeert. De aanwezigen krijgen champagne en hapjes tussen 21 en 24 uur, daarna volgt een feest. Tickets kosten 40 euro. Rotaract schenkt de opbrengst aan sociale werken, in het bijzonder voor kansarme kinderen. “Het is belangrijk dat deze kinderen activiteiten meemaken, waarvoor ze anders uit de boot vallen”, klinkt het bij de mensen van Rotaract. “Hen even uit hun dagelijkse probleemsituaties verlossen en hen een onvergetelijke dag bezorgen waar ze nog lang over napraten, is voor Rotaract ook een manier van helpen”, aldus Rotaract. Wie naar het feest gaat, moet stadskledij dragen. Info: www.champagne2019.be.