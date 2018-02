Celstraf met uitstel voor jarenlange belaging 15 februari 2018

Een 32-jarige vrouw uit Waregem is veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel voor feiten van jarenlange belaging.





Over een periode van vier jaar belde of mailde Maaike V. in totaal minstens 2.500 keer naar met 17 verschillende telefoonnummers. Vage ruzies lagen aan de basis van de feiten.





Een van de slachtoffers had in 2012 een discussie met de toenmalige vriend van Maaike V. De dag nadien begon de vrouw de man tot 96 keer per dag te bellen en te sms'en. Daarin stonden verwijten en bedreigingen.





Naast de celstraf werd Maaike V. ook veroordeeld tot een geldboete van 1.200 euro waarvan 600 euro effectief.





Aan vier slachtoffers moet ze in totaal 14.750 euro schadevergoeding betalen. (AHK)