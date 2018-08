Cel met uitstel voor bezit cocaïne 09 augustus 2018

Een 23-jarige Franse vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel voor het bezit en gebruik en cocaïne. De politie kwam haar op het spoor nadat haar telefoonnummer gevonden werd in de gsm van een drugdealer in een ander dossier. Naomi D. kwam nooit een verklaring afleggen bij de politie en was ook niet aanwezig op de rechtbank. De dealer bekende wel dat hij aan de vrouw cocaïne had verkocht. De vrouw moet wel een effectieve geldboete van 320 euro betalen (AHK)