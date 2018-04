Cantusganger belandt in politiecel 21 april 2018

Een twintigjarige student uit Waregem eindigde na een nachtje stappen in de Leuvense politiecel.





De jonge man ging omstreeks 5 uur in stomdronken toestand een studentenhuis binnen en probeerde daar de deur van een kot te openen. De studente die daar verblijft, belde de politie omdat ze het ergste vreesde.





De patrouille trof de stomdronken twintiger op de gang aan en die kon geen zinnige uitleg geven. Hij werd te slapen gelegd in de politiecel. De student herinnerde zich nog dat hij zwaar had doorgezakt op een cantus. (ADPW)