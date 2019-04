Cannabis achter paneel, gsm achter plint: drugsdealer riskeert 12 maanden cel en boete LSI

Bron: LSI 0 Waregem Een 25-jarige cannabisdealer uit Waregem riskeert 12 maanden cel en een boete van 8.000 euro. Bij een huiszoeking op 27 september 2018 vond de politie in zijn woning meteen 21 gram cannabis. Een verdere zoektocht leverde 505 gram verborgen achter een paneel, nog eens 377 gram in de badkamer, twee gsm-toestellen en weegschaaltjes op.

Eén van de gsm-toestellen zat verstopt achter een plint. Ontkennen dat hij drugs verkocht, kon Glenn P. niet meer. Hij vertelde tijdens zijn verhoor dat hij nog maar drie weken begonnen was. De drugs die gevonden was, waren de restanten van één kilogram cannabis die hij zelf had gekocht, zo verklaarde hij. Volgens de openbare aanklager bleek uit verhoren van afnemers en telefonie-onderzoek dat hij al langer dealde. P. is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep eerder al veroordelingen voor drugs, afpersingen en een diefstal met geweld op. Sinds de dag van de huiszoeking zit hij in de cel. Hij vroeg de rechter een straf met probatievoorwaarden. Vonnis op 23 april.