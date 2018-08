Camera's houden centrum in de gaten, de klok rond 24 augustus 2018

Camera's houden een oogje in het zeil. "Park Casier, de Markt, centrumstraten, de Zuiderlaan,... Alles wordt de klok rond in de gaten gehouden", zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem.





"Het zijn mobiele camera's. We investeren later in vaste camera's. Die zijn er nu nog niet, omdat de komende maanden eerst een glasvezelnetwerk aangelegd wordt. Dat is toch ingrijpend, want er moeten voetpaden opengebroken worden."





Het gaat over twaalf vaste camera's. De stad maakt 100.000 euro vrij. De beelden van de vaste camera's zullen niet live bekeken worden. De politie kan de beelden wel opvragen. (LPS)