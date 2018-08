Cafébazen lanceren samen fotozoektocht door gemeente 07 augustus 2018

Vier horecazaken uit Beveren-Leie lanceren een fotozoektocht om hun dorp in de kijker te zetten. Je doet de tocht te voet of met de fiets en leert zo onbekende plekjes in de deelgemeente van Waregem kennen. Je start aan 't Neerhof, 't Fonteintje, Den Dries of De Gilde. De fotozoektocht promoot zo ook de horeca. Iedere café voorziet een praktische proef.





De fotozoektocht loopt nog tot 31 augustus. De winnaars van de fotozoektocht worden op 1 september op Beveren Kermis bekendgemaakt, na het optreden van Let's Dance op het Kerkplein. Meer info op 0468/15.44.53 ('t Neerhof), 0498/77.53.84 ('t Fonteintje), 0494/46.88.29 (Den Dries) of 0496/51.46.44 (De Gilde). (LPS)