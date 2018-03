Cafébaas die klanten op toilet filmde langer aangehouden 10 maart 2018

02u44 0 Waregem De 52-jarige cafébaas uit Waregem die jarenlang zijn klanten filmde op het toilet, blijft langer aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk gisteren beslist. Christophe B. legde intussen bekentenissen af.

"Hij beseft dat hij veel mensen heeft gekwetst", zegt zijn advocaat Maxime Van Winkel. "We gaan ook proberen om hem de juiste begeleiding te geven voor zijn probleem, hij staat daarvoor open. De reis naar de Dominicaanse Republiek stond al enkele weken gepland en was zeker geen vluchtpoging."





Christophe zou naar de Dominicaanse Republiek reizen met een Litouwse vrouw, die hij in januari in Egypte had leren kennen. Bij de man werden meer dan 700 filmpjes gevonden van klanten die bij hem naar het toilet gingen. Hij labelde ze zelfs in mapjes onder namen 'slipjes' en 'decolleté'. Op zijn computer werden ook 5.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden. (AHK)