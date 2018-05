Buurtfeesten in de lift 24 mei 2018

02u30 0

De Internationale Dag van de Buren vindt steeds meer weerklank in Waregem en deelgemeenten. Er zijn tussen vrijdag 25 mei en begin juni liefst 58 samenkomsten in straten en wijken. Veel organisatoren maken ook gebruik van een feestcheque. Wie zo'n cheque aanvraagt bij de stad, krijgt 150 euro aan Waregembonnen om aankopen te doen voor het feest. "Een win-winsituatie, want die aanpak is ook een pluspunt voor de Waregemse handelszaken", zegt schepen van Feestelijkheden Chantal Coussement (CD&V). "We verdelen verder feestvlagjes, ballonnen, affiches en uitnodigingen voor elk initiatief. Het is duidelijk dat de inwoners in Waregem goed overeenkomen met hun buren", aldus Coussement. (LPS)