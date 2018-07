Buurten vieren opening van speelpleinen 17 juli 2018

Er zijn twee nieuwe speelpleinen geopend in Waregem. Op het Sint-Elooisplein in Sint-Eloois-Vijve is werk gemaakt van een glijbaan, dubbele schommel en evenwichtsparcours. Op het grasveld van de wijk Interlin tussen de Kleine Heerweg en Albertstraat in Beveren-Leie leven de kinderen zich nu uit op een kabelbaan, combinatietoestel, draaielement, dubbele schommel en evenwichtsparcours. De firma Boer zette de toestellen. "We kiezen voor het Sint-Elooisplein omwille van de centrale ligging, de nieuwe woongelegenheden daar en een belangrijke fietsroute die er passeert", zegt schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V). Leerlingen van basisschool De Biest vroegen er in een brief om het speelplein te vernieuwen. Aan de tennisvelden bij de stadionvijvers in Waregem is een toestel voor kleuters gezet. De (her)inrichting van de verschillende speelpleintjes kostte in totaal zo'n 80.000 euro. (LPS)