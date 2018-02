Buurt bedolven onder laag mest AFGEBROKEN OF SLECHT GESLOTEN KLEP VAN AALKAR WELLICHT BOOSDOENER LIEVEN SAMYN

23 februari 2018

02u26 0 Waregem Een dikke laag mest dompelde gisterenmiddag de bewoners van de Kortrijkseweg (N43) in Beveren-Leie (Waregem) onder in stank en smurrie. Een tiental gevels en een geparkeerde wagen kregen het stinkende goedje over zich heen. Wellicht was een afgebroken of slecht gesloten klep van een mestkar de boosdoener, maar van de vervuiler bleek geen spoor.

Rond kwart over elf kreeg de drukke gewestweg tussen Waregem en Harelbeke in de buurt van het kruispunt 'De Toren' de dikke laag mest te verwerken. Vooral ter hoogte van slachthuis Goossens en avonturenshop Mounteq stapelde de stinkende smurrie zich op de weg op. Het drukke en zware verkeer dat kort nadien passeerde, zorgde ervoor dat een tiental gevels van woningen onder dikke kladden mest kwamen te zitten.





Modder? Nee mest!

Onder meer de woning en praktijk van huisarts Marc Bloquiaux deelde in de brokken.





"Marc vertrok op huisbezoek en vertelde nog vlug dat er iemand een hele lading modder voor de deur had verloren", klinkt het bij zijn echtgenote. "We wisten toen natuurlijk nog niet dat het om mest ging. De stank is verschrikkelijk en de gevel en de deur zijn volledig besmeurd."





Ook de geparkeerde Skoda Roomster van Willy en Lucrece Beernaert (71) werd volledig bedolven onder de mest. "Wat is er in godsnaam gebeurd?", vroegen ze zich vertwijfeld af toen ze de deur opentrokken. "We hebben niets gezien of gehoord. Je kan onze auto niet meer herkennen. Hopelijk krijgen we die nog weer proper. En blijft de geur niet hangen."





Boosdoener spoorloos

De brandweer van de zone Fluvia had de handen vol om de rijweg, de gevels en de wagen van Willy en Lucrece opnieuw proper te krijgen. Tijdens die opruimingswerken bleef de drukke N43 tussen de kruispunten 'De Toren' (Spriete- en Liebaardstraat) en Beveren-Dries een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder en files in de omliggende straatjes. Het hele karwei nam zo'n twee uur in beslag.





De brandweer slaagde er in de auto, de weg en de gevels grotendeels mestvrij te maken, al bleven her en der nog sporen op deuren en poorten achter. Alvast een kluif voor de verzekering. Van de bewuste aalkar was geen spoor.