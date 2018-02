Bruin bier krijgt goud 14 februari 2018

Het evenementenbureau Beer Awards hield een digitaal festival, waarbij op www.beerawards.be 14.732 stemmen werden uitgebracht om de beste bieren van 2017 te kiezen.





Het bruin bier Den Twaalf van ambachtelijke brouwerij 't Gaverhopke in Nieuwenhove bij Waregem won de gouden medaille in de categorie 'donker en met een alcoholgehalte hoger dan 6,5 procent'. 't Gaverhopke bestaat 24 jaar en huist sinds 2016 in de beschermde kasteelhoeve Goed te Nieuwenhove. De brouwerij met zo'n twintig biertjes wordt door Bruno Delrue (44) en Gudrun Vandoorne (42) gerund. 't Gaverhopke zat daarvoor in Stasegem bij Harelbeke.





(LPS)