Broers op dievenpad gevat dankzij alerte getuige LSI

08 februari 2019

16u12

Bron: LSI 1 Waregem Twee broers van 19 en 21 uit Kortrijk zijn donderdagavond opgepakt terwijl ze in Waregem op dievenpad waren.

Een alerte buurtbewoner signaleerde om 19.37 uur aan de politie verdacht gedrag in de buurt van garageboxen. De getuige bleef het verdachte duo ook volgen. Via de noodcentrale 101 kon een politiepatrouille op aanwijzen van de getuige T.M. (21) en T.M. (19) uit Kortrijk in de René Sabbestraat oppakken. Een fouille leverde een tang, zaklamp en handschoenen op. In hun geparkeerde voertuig in de buurt van warenhuis Aldi vonden de agenten nog twee gestolen gps-toestellen die in Harelbeke uit wagens waren gestolen. Het duo bekende dat ze op dievenpad waren. Huiszoekingen bleken verder negatief. Na verhoor werden ze opnieuw vrijgelaten. Ze zullen zich later wel nog voor de rechtbank moeten verantwoorden.