Brandweer ruimt hydraulische olie op weg op LSI

06 december 2018

17u23

Bron: LSI 0

De brandweer van de zone Fluvia was donderdagavond in Franklin Rooseveltlaan in Waregem zo’n anderhalf uur in de weer om het wegdek opnieuw proper te maken. Even voor 16 uur werd er een spoor van hydraulische olie opgemerkt. De brandweer gebruikte absorberende korrels om het goedje op te nemen. Daarna volgde nog een schoonmaakbeurt. De schoonmaakactie zorgde voor wat verkeershinder tijdens de avondspits. Waar de hydraulische olie vandaan kwam, was onduidelijk.