Brandje aan Vijfse grot 16 augustus 2018

Aan de Lourdesgrot in de Grottelaan in Sint-Eloois-Vijve ontstond dinsdagavond omstreeks 18.30 uur brand. Een bezoeker van de grot merkte het vuur op en verwittigde meteen de hulpdiensten.





De brandweer kon het vuur vrijwel meteen blussen waardoor de schade erg gering bleef. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. Vandalen scheurden een affiche van een houten paneel, rolden het op en staken het door een opening in de grot waar bezoekers geld kunnen insteken om een kaars te laten branden.





Daarna staken ze de opgerolde affiche in brand. Daardoor raakte de plastic buis waarin de affiche zat beschadigd. Ook de emmer waar het geld in wordt verzameld, raakte beschadigd door het vuur. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders, van wie voorlopig elk spoor ontbreekt.





(AHK)