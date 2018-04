Bouwvergunning voor tien sociale duowoningen 24 april 2018

De stad verleent twee bouwprojecten van Helpt Elkander een vergunning, met samen tien duowoningen in Sint-Eloois-Vijve en aan het Jeugdcentrum in Waregem.





Aan de Transvaalstraat komen zeven duowoningen met veertien woongelegenheden, op het terrein van het gewezen containerpark. Bij een duowoning heb je een woning op het gelijkvloers, en daarboven nog eens een volwaardige duplexwoning. Ze hebben elk een eigen voordeur. Helpt Elkander moet nu nog de gronden van de stad kopen.





Een tweede project komt naast het vrij centrum voor leerlingenbegeleiding (VCLB) Weimeersen, op het domein van het Jeugdcentrum in Waregem. Daar komen drie duowoningen, met in totaal dertien kamerappartementen. De stad geeft de gronden in erfpacht aan Helpt Elkander. De sociale huisvestingsmaatschappij staat in voor de bouw en de financiering, waarna de kamerappartementen verhuurd worden aan Ten Anker. Dat is een gezinsvervangend tehuis. De personen met beperking die in de kamerflats zullen wonen, krijgen ondersteuning vanuit Ten Anker. Het project is uniek omdat Helpt Elkander de eerste sociale huisvestingsmaatschappij in onze provincie is die zo een brug slaat tussen wonen en welzijn. Beide projecten komen er via een Design- en Buildprocedure. Dat is een raamovereenkomst die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) organiseerde. "De werken aan het Jeugdcentrum starten in principe nog dit jaar, in de Transvaalstraat is dat in 2019", zegt CD&V-schepen en voorzitter van Helpt Elkander Pietro Iacopucci. "We verhuren de duowoningen in de Transvaalstraat. Het zijn niet de eerste in Waregem. In de Grasdreef zijn er al enkele."





Beide projecten samen kosten ruim 3,1 miljoen euro. (LPS)