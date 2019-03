Bouw eens koelcel in één van de warmste landen ter wereld: Isomasters werkt mee aan slachthuis

in Soedan Peter Lanssens

21 maart 2019

12u47 0 Waregem Isomasters in Beveren-Leie bouwt mee aan het grootste slachthuis van Afrika, in Soedan op zo’n honderd kilometer van de hoofdstad Khartoum. Isomasters is in modulaire koelcellen en geïsoleerde deuren gespecialiseerd en ontstond begin 2018, na de fusie tussen Isocab en Isobar.

Het contract is 5 miljoen euro waard. Het project is dan ook indrukwekkend. Het gaat over een site van 230 op 60 meter, waar per jaar 300.000 runderen zullen geslacht worden. Isomasters levert 54.000 vierkante meter isolerende panelen en 530 isotherme deuren en aangepaste vloerisolatie. Alles wordt verscheept in containers. Het project is een hele uitdaging, want Soedan zou een van de warmste landen ter wereld te zijn. In die omstandigheden vlees koel houden, is dan ook niet eenvoudig.

Topkwaliteit

De grondwerken starten begin juni, gevolgd door het optrekken van de structuur in staal. Het slachthuis opent in 2020. “Het is voor de 210 personeelsleden van Isomasters een bevestiging van onze groeistrategie”, zegt Jolien Van Daele, marketing- en communicatiemanager van Isomasters. “Het bewijst dat onze inspanningen om topkwaliteit te leveren ook in het buitenland worden opgemerkt en gewaardeerd. Alles wordt vanuit West-Vlaanderen aangestuurd, ook al is ons bedrijf sinds meerdere jaren een onderdeel van de Ierse Kingspan Group. De deuren en koelcelpanelen worden in Beveren-Leie geproduceerd. De industriepanelen zijn van Isocab by Kingspan, met productie in Duinkerke en Perpignan, maar Isomasters is ook verdeler van deze panelen”, aldus Jolien.