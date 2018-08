Bouw 47 appartementen Volte aangevat 21 augustus 2018

Waregem Delegaties van Belfius Immo en B&R Bouwgroep hebben gisterenmiddag in Waregem de eerste steen gelegd van Volte.

Die nieuwe residentie komt op de hoek van de Zuiderlaan en de Henri Lebbestraat, vlak bij het Regenboogstadion en op wandelafstand van de Markt. Het gebouw in een hedendaagse en smaakvolle architectuur, ontworpen door Wielfaert Architecten, omvat 47 appartementen. Alle flats krijgen zongerichte terrassen aan de woonkamer en een balkon aan de achterzijde. De terrassen zijn zuidoost georiënteerd en er is een vrij uitzicht zonder inkijk. De privacy voor de bewoners is dus verzekerd. Er zitten verder een ondergrondse parking met boxen en staanplaatsen, een overdekte fietsenstalling en bergingen in de planning.





De prijzen starten voor een appartement met twee slaapkamers aan 165.500 euro en voor een appartement met drie slaapkamers aan 262.500 euro. Al 36 procent van de appartementen is momenteel verkocht. De eerste flats zijn in januari 2020 instapklaar. "De prijszetting maakt dit project zowel voor investeerders als voor starters interessant", zegt Inge D'Hont van Immo Francis De Meester. "De naam van de residentie verwijst naar een grote of kleine cirkel die in de dressuur gereden wordt. De link met de paardensport en de jaarlijkse paardenrennen in Waregem is dan ook overduidelijk", aldus Inge D'Hont. Info: www.residentie-volte.be. (LPS)