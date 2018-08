Borden tonen wandel- en fietsroutes 07 augustus 2018

Sinds deze zomer staan er negentien infoborden om mensen wegwijs te maken in fiets- en wandelroutes. Ze staan verdeeld over Waregem en deelgemeenten. Elk bord verwijst naar de routes die in de buurt passeren. Je ziet er ook telkens foto's van toeristische trekpleisters op. "Ze maken het makkelijker om een gepaste route te vinden, want er zijn zestien wandel- en elf fietsroutes in Groot-Waregem", zegt schepen van Toerisme Chantal Coussement (CD&V).





De borden staan aan de Slekkeput, park Casier (twee), Markt, stadionvijvers, hippodroom en oorlogsmuseum Hippo.War, Amerikaanse begraafplaats Flanders Field, Jeugdcentrum, Expo, Waterhoek en Nieuwenhove in Waregem, aan de Zavelput en 't Klokhuis in Beveren-Leie, aan de Leiebrug, OC De Coorenaar en kerk in Desselgem en aan de kerk en Lourdesgrot in Sint-Eloois-Vijve. Raadplegen kan ook op waregem.routeyou.com. (LPS)