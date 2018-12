Bond Moyson schenkt sweaters aan G-ploeg Racing Waregem Peter Lanssens

06 december 2018

Bond Moyson steunt de G-Ploeg van Racing Waregem. De socialistische mutualiteit schonk sweaters aan de voetbalploeg voor mensen met een beperking. De nieuwe sweaters hadden meteen effect, want Racing Waregem won met 10-5 de klepper tegen buur Zulte Waregem. Op de foto zien we zittend van links naar rechts Jerome Declercq, Adil Boulgaddim, Roger Vandevivere, Branco Bulcaen, Luc Jolie en Luc Saelens. Staand zien we van links naar rechts begeleider Gilles Lefebvre, Jelle Lavaert, afgevaardigde Youssef Boulgaddim, Thomas Joye, trainer David Lampaert, Giovanni Pape, Ben De Cock, Tadesse Bottecaer, Kevin De Clercq, Jean Marie Debock, gewestverantwoordelijke van BM Waregem Lindsay Vandenberghe en gewestverantwoordelijke van BM Kortrijk Guy Adams.