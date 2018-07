Bomenkap in kloostertuin 06 juli 2018

02u37 0 Waregem Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen laat 27 assistentieflats bouwen in de kloostertuin van de paters oblaten in de Processiestraat.

Volgens gemeenteraadslid Inge Vandevelde (Groen) werden in het kader van die werken tal van waardevolle bomen gekapt, midden het broedseizoen. Schepen van Milieu Peter Desmet (CD&V) nuanceert: "Er zijn twaalf bomen gekapt op het middendeel van het terrein, maar twintig andere waardevolle bomen blijven. Er komt een 'compenserende aanplant' voor de bomen die weg zijn. Paniek is dus nergens voor nodig. Bovendien ligt het park Casier op amper tweehonderd meter", aldus Peter Desmet. De huurappartementen komen in een nieuwbouw met vier niveaus. Bewoners krijgen er een uitgebreid pakket zorgmogelijkheden aangeboden. Het is een alternatief voor senioren die nog niet naar een woonzorgcentrum willen verhuizen. De nieuwbouw krijgt onder meer ook een restaurant. De woningen zijn via de huidige in- en uitrit van het kloosterdomein bereikbaar. Er komt een parking op het domein. Het klooster blijft eigendom van de paters. (LPS)