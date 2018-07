Bombardement op textielfabriek herdacht 13 juli 2018

02u44 0 Waregem Het was gisteren 75 jaar geleden dat in Waregem zeven mensen stierven en achttien anderen gewond raakten bij een luchtaanval tijdens WOII.

Er vielen op 12 juli 1943 bommen van de Royal Air Force op en rond de toenmalige textielfabriek Gernay-Delbecque. Eigenlijk was de elektriciteitscentrale aan het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem het doelwit, maar de Britten blunderden. Om het drama blijvend te herinneren, namen Marc Crabeels, Paul Deweer en Johan Durnez het initiatief om een memoriaal op te richten op de plaats waar de slachtoffers vielen. Het gedenkbord, met daarop de bewaarde gietijzeren letters 'Gernay' uit 1937, werd gisterenmiddag onthuld op de hoek van de Olmstraat en Nieuwe Olm. De betreurden zijn Georges Gernay (60), Jules Decaluwé (63), Gentiel Desmet (53), August Depaepe (53), Remi Van Hoe (44), Marie Demuynck (56) en Gabrielle Desmet (15). Het memoriaal is een ontwerp van VTI-leerkracht Christ Eeckhout. Er werkten ook leerlingen van het VTI, het Heilig-Harthandelsinstituut en de stedelijke kunstacademie aan mee. De fabriek werd na WOII heropgebouwd. De mondialisering van de sector en de concurrentie met lageloonlanden was echter moordend voor de textielindustrie aan de Gaverbeek. Gernay-Delbecque legde in 1980 definitief de boeken neer. De textielfabriek werd in 1997 na lange jaren van leegstand gesloopt. (LPS)





