Boete en rijverbod voor te snelle CEO LSI

17 januari 2019

De 36-jarige CEO van een Gentse specialist in droge honden- en kattenvoeding is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 400 euro en een rijverbod van tien dagen. Op 6 januari 2018 kon Dries E. uit Menen op de E17 in Waregem geflitst worden aan 173 km/u. Naar eigen zeggen reed hij zo snel omdat er in de Gentse fabriek een probleem was. Op vandaag leidt hij tien fabrieken in zes Europese landen. Toch vond hij nog even de tijd om op de politierechtbank persoonlijk zijn excuses te komen aanbieden.