Boete en rijverbod voor beschonken 30-jarige die 198 per uur rijdt op E17 LSI

28 maart 2019

13u18

Bron: LSI 0

Een 30-jarige automobilist moet zijn wagen anderhalve maand langs de kant laten staan. Dat besliste de Kortrijkse politierechter. Op 14 januari 2018 werd Remy D. ’s nachts rond 2.45 uur met een snelheid van 198 kilometer per uur geflitst op de E17 in Waregem. “Na een uitstap in Gent”, vertelde hij aan de politierechter. “Ik wilde gewoon zo snel mogelijk naar huis.” Hij bleek ook 1,1 promille alcohol in het bloed te hebben. En dat was niet voor het eerst, want hij liep eerder al twee veroordelingen voor alcoholintoxicatie in het verkeer op. Als hij zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij eerst moeten slagen voor medische en psychologische proeven. De politierechter legde hem ook nog een boete van 1.200 euro op.