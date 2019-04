Boete en rijverbod voor 167 km/u met Porsche LSI

Een Porscherijder uit Zulte moet een boete van 400 euro betalen en verliest acht dagen zijn rijbewijs. Dat besliste de politierechter in Kortrijk. Op 12 september 2018 kon Hans B. (57) langs de E17 in Waregem met zijn krachtige wagen aan 167 km/u geflitst worden. De man was op de terugweg van zijn werk en liet zich naar eigen zeggen verleiden om wat steviger op het gaspedaal te drukken omdat een andere automobilist aan zijn bumper kleefde.