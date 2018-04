Boekenplein krijgt kunstwerk 17 april 2018

02u42 0 Waregem Het Boekenplein in de Holstraat, in het stadsdeel Zuidboulevard naast de bib, krijgt een kunstwerk.

Kunstenaars die interesse hebben in de opdracht, mailen hun portfolio naar cultuur@waregem.be. Een selectiecommissie met externe artistieke adviseurs en vertegenwoordigers van de stad stellen vervolgens een shortlist op van professionele kunstenaars. Aan hen zal gevraagd worden om een artistiek basisconcept in te dienen.





De commissie selecteert nadien in een volgende fase één basisconcept voor effectieve uitvoering, waarna het stadsbestuur een nog te bepalen budget vrijmaakt. Wie een portfolio wenst in te dienen, heeft tijd tot uiterlijk 1 juni. Wie meer info wil over de kunstopdracht op het Boekenplein, kan terecht op www.waregem.be/opencall. (LPS)