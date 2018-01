Boek eert renner Mantie Smet 26 januari 2018

02u46 0 Waregem Gepensioneerd directeur van Werkplus Marc Fourneau en mede-auteur en docent biochemie aan de hogeschool West-Vlaanderen Jan De Smet leggen de laatste hand aan een boek over Armand Desmet (81).

Mantie Smet overleed op 17 november 2012. Hij was profrenner van 1955 tot 1967 en won onder meer de E3-Prijs in Harelbeke, de Rund um den Henninger-Turm in Frankfurt en etappes in de Ronde Van Frankrijk en de Vuelta. Hij was in Waregem samen met Briek Schotte de bekendste flandrien.





Luitenant

Het boek 'Luitenant zonder strepen' heeft naast zijn levensverhaal en carrière aandacht voor tal van leuke anekdotes, verhalen en legendes.





Zo was Armand ook de man van 'net niet', zoals toen hij de Ronde van Italië verloor na een sneeuwrit.





Mantie was ook kroongetuige van het WK in Ronse in 1963, toen zijn kopman Rik Van Looy geklopt werd door Benoni Beheyt. Mantie maakte jarenlang deel uit van de 'Rode Garde' van Van Looy en was één van zijn belangrijkste luitenanten.





Het boek belicht ook Waregem als fiets- en koersstad.





Het rijk geïllustreerde boek 'Luitenant zonder strepen' telt 280 pagina's en kost 30 euro.





Het verschijnt in de loop van het voorjaar. (LPS)