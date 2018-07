Boek brengt eerbetoon aan Mantie Smet 13 juli 2018

02u33 0 Waregem Auteurs Marc Fourneau en Jan De Smet hebben hun boek over Armand Desmet (81) af. 'Mantie Smet' was in Waregem samen met Briek Schotte de bekendste flandrien.

"Hij werd profrenner bij de Groene Leeuw, een rijwielfabriekje uit Deinze bij legendarisch sportdirecteur Berten De Kimpe", zegt Marc Fourneau. "Het was het begin van een schitterende carrière, met ook veel tegenslagen."





Smet was profrenner van 1955 tot 1967 en won onder meer de eerste editie van de E3-Prijs in Harelbeke, de Rund um den Henninger-Turm in Frankfurt en etappes in de Ronde van Frankrijk en de Vuelta. Armand was ook de man van 'net niet'. Zoals in de Vuelta in 1960, waar hij een paar dagen voor het einde ruimschoots op kop stond. Tot een ongelukkige val een sleutelbeenbreuk als gevolg had. Waardoor hij twee dagen voor het einde de overwinning in de Vuelta aan ploegmaat Frans De Mulder moest laten. Mantie was ook kroongetuige van het veelbesproken WK in Ronse in 1963, toen zijn kopman Rik Van Looy geklopt werd door Benoni Beheyt. Mantie maakte jarenlang deel uit van de 'Rode Garde' van Van Looy. Mantie Smet overleed op 17 november 2012. 'Luitenant zonder strepen' telt 272 pagina's en kost 30 euro. Je kan bestellen door te storten op rekeningnummer BE27 7506 8582 0373.





Je kan ook bestellen op www.sportmediashop.nl, en zoeken op Armand. (LPS)