Bijna vijf jaar na dood wielerkampioen plaatst broer zelf alcoholslot na ongeval onder invloed Hans Verbeke

19 maart 2019

23u00 0 Waregem De dood van zijn broer, beloftevol wielrenner Igor Decraene, heeft een niet te onderschatten impact op de familie van de verongelukte jongeman. Dat bleek toen oudste broer Thybo (24) dinsdag voor de politierechter stond, na een ongeval onder invloed van alcohol. “Maar nu is mijn cliënt weer helemaal op het goede pad”, zegt z’n advocaat. “Hij liet na het ongeval zelfs een alcoholslot plaatsen op zijn bedrijfswagen.”

Alcoholverslaafd is Thybo Decraene allerminst, maar toch bleek de landbouwerszoon onder invloed toen hij op 12 mei vorig jaar in Waregem betrokken raakte bij een ongeval. Op weg naar huis, gehaast omdat hij al wat laat was, miste hij ’s nachts een bocht. De jongeman legde een positieve ademtest af. Dat was bovendien niet voor het eerst. Kort voordien was Decraene al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. “Toch heeft mijn cliënt allerminst een drankprobleem”, zegt zijn advocaat. “De dood van zijn jongere broer ligt aan de oorzaak van zijn twee uitschuivers.”

Psychologische hulp nodig na overlijden broer Igor

Het zal eind augustus vijf jaar geleden zijn dat toenmalige regerend wereldkampioen tijdrijden bij de junioren Igor Decraene verongelukte. Na een verjaardagsfeestje werd de 18-jarige landbouwerszoon gegrepen door een trein, op de sporen in Zulte. Hoe hij daar terechtkwam, zal voor altijd een raadsel blijven. De jongeman, die boordevol plannen zat, stierf ter plaatse en liet in zijn omgeving een grote leegte na. Ook vandaag nog, blijft het drama nazinderen bij familie en vrienden. “Mijn cliënt, de oudste van vijf zonen, heeft het nog altijd moeilijk met het feit dat z’n jongere broer er niet meer is”, sprak de advocaat van Thybo Decraene in de politierechtbank. “Hij heeft lange tijd psychologische begeleiding nodig gehad.”

Het besef is er: rijden en drinken gaan niet samen

Volgens de advocaat zat Thybo Decraene in de periode dat hij z’n twee ongevallen veroorzaakte allesbehalve goed in z’n vel. “Wat gebeurd is, valt niet goed te praten. Maar Thybo heeft na het tweede ongeval de knop omgedraaid. In het besef dat rijden en drinken niet samen gaan, heeft hij toen een alcoholslot laten plaatsen in zijn bedrijfswagen.” De politierechter kon dat appreciëren. Hij veroordeelde Decraene tot een rijverbod van drie maanden waarvan slechts vijftien dagen effectief. Dat is de termijn van de onmiddellijke intrekking die volgde op het tweede ongeval. De jongeman moet een boete betalen van 800 euro. Ook verplichtte de rechter hem tot het opnieuw afleggen van het theoretisch en praktisch rijexamen én het slagen voor medische en psychologische testen.