Bijdrage MUG-heli verhoogd tot 13 cent per inwoner 07 juli 2018

De CD&V-lijsttrekkers van de 64 West-Vlaamse steden en gemeenten maakten onlangs bekend dat ze extra geld vrijmaken voor de MUG-helikopter. Waregem voegt nu al de daad bij het woord. In de jongste gemeenteraad is beslist om de jaarlijkse bijdrage van 500 naar 4.900 euro te verhogen, wat overeenkomt met 13 eurocent per inwoner per jaar. Als elke stad en gemeente die inspanning levert, wordt met de bijdrage van 110.000 euro van de provincie inbegrepen de kaap van 300.000 euro per jaar gehaald. Een krachtig signaal om federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) te overtuigen om de andere vereiste 300.000 euro per jaar toch te blijven ophoesten. Dat is de kostprijs van een gewoon MUG-team op de weg. De MUG-heli is er enkel in West-Vlaanderen, maar volgens politici van tal van partijen heeft onze landelijke provincie een MUG-heli nodig omdat het niet altijd mogelijk is om in vijftien minuten een gewone MUG ter plaatse te krijgen. De MUG-heli, met thuishaven in ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge, rukt zo'n 700 keer per jaar uit. (LPS)