Biestkaarters vieren kampioenen Peter Lanssens

13 december 2018

De Biestkaarters van seniorenvereniging Okra vierden de kampioenen van het seizoen 2018, in OC De Roose in De Biest. Rosa Mahieu is kampioen met 39 gewonnen partijen. Marc Holvoet is de beste bij de mannen, met 36 gewonnen partijen. De top 10 omvat verder in respectievelijke volgorde Jeanny Waelkens, Jacques De Clercq, Cyriel Françoys, Cecile Libbrecht, André De Ketele, Marie-Louise Santens, Andrea Kluysse en Frans Desimpelaere.