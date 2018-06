Bib verhuist naar nieuwe stek 29 juni 2018

De bib verhuist van de oude jongensschool in de Nieuwstraat 14 naar het vroegere parochiaal ontmoetingscentrum in de Nieuwstraat 22. Leerlingen van vier klassen van de stedelijke en vrije basisschool verhuisden gisteren de eerste boeken. De bib is tot vrijdag 6 juli dicht. Die sluitingsdagen zijn 'boetevrije' dagen. Uitgeleende materialen moeten pas vanaf 7 juli ingediend worden. De nieuwe bib opent feestelijk de deuren op zaterdag 7 juli, vanaf 10 uur. De openingsuren blijven hetzelfde. Er zal voortaan wel een inleverbus en gratis wifi zijn ook. De boeken die niet mee verhuizen naar de nieuwe bib, worden op zondag 30 september verkocht tijdens Straete Kermis. (LPS)