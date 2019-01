Bib haalt 150.000 bezoekers in 2018. Populair? De strips van FC De Kampioenen... Peter Lanssens

14 januari 2019

12u00 0 Waregem De hoofdbib in de Holstraat kreeg vorig jaar 150.585 bezoekers over de vloer. Dat is net iets meer dan de 149.601 in 2017. Zijn niét inbegrepen in de cijfers: de bezoekers die buiten de openingsuren een workshop of lezing bijwonen, de krant lezen in het leescafé of in de bibbox studeren.

Nog meer cijfers: er werden vorig jaar 12.335 actieve bibliotheekgebruikers geteld, waarvan 4.590 jonger zijn dan 18 jaar en 1.500 ouder dan 59 jaar. Ze ontleenden samen 432.924 materialen, wat iets minder is dan in 2017 (446.956). De meeste ontleningen waren – logisch – in de hoofdbib (377.536), maar ook de filialen in Desselgem en Sint-Eloois-Vijve deden het prima met respectievelijk 32.024 en 23.364 uitleningen. De meest populaire werken in 2018 waren de romans van Lucinda Riley, ‘het verhaal van de dienstmaagd’ van Margaret Atwood en... de strips van FC De Kampioenen. De cijfers zijn vrijgegeven door schepen van Cultuur Pietro Iacopucci (CD&V). De nieuwe hoofdbib op de hoek van de Holstraat en de Zuiderlaan opende in oktober 2016 de deuren.