Bestuurster lichtgewond na klap tegen paal op E17 02u54 0 Foto Alexander Haezebrouck De Volkswagen Tiguan belandde in de gracht na het ongeval.

Een bestuurster van een Volkswagen Tiguan belandde gisterenmorgenmorgen omstreeks 7.30 uur naast de autosnelweg op de E17. Ze reed in de richting van Kortrijk toen ze een verlichtingspaal raakte en uiteindelijk in de berm tot stilstand kwam. Het is niet duidelijk wat het ongeval precies heeft veroorzaakt, en of een aanrijding aan het ongeval vooraf ging.





De bestuurster werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. In de file die er op volgde gebeurde ook nog een kop-staartaanrijding, zonder gewonden. Daardoor was de linker- en midden rijstrook vlak voor de afrit Waregem versperd. Door de twee ongevallen ontstond gisterenmorgen een lange file tijdens de ochtendspits in de richting van Kortrijk. (AHK)