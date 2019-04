Bestelwagen knalt tegen dwarsende auto op kruispunt LSI

04 april 2019

13u33

Bron: LSI 0

Op het kruispunt van de Spijkerlaan en de Wagenaarstraat in Beveren-Leie (Waregem) zijn donderdagochtend rond 8.20 uur een bestelwagen en een auto gebotst. S.V.E (25) reed met de bestelwagen van zijn werkgever Innotech uit Wielsbeke op de Spijkerlaan van Deerlijk richting Gentsesteenweg in Beveren-Leie. “Plots doemde een wagen rechts uit de ondergeschikte weg op”, aldus de aangeslagen man. “Het voertuig dwarste vlak voor mijn neus gewoon de weg. Ontwijken was onmogelijk.” De bestelwagen knalde op de zijkant van de Toyota Avensis van J-P.V. (67) uit Waregem. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Er raakte niemand gewond. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse om brokstukken op te ruimen en de olie en koelvloeistof van het wegdek te spuiten.