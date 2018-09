Bestelwagen knalt achterin op vrachtwagen op E17 07 september 2018

Op de E17 in Waregem knalde gisteren omstreeks 9.30 uur een witte bestelwagen achterin op een vrachtwagen. De brandweer snelde ter plaatse omdat een van de twee inzittenden van de bestelwagen geklemd zat in het voertuig. Hij liep lichte verwondingen op en klaagde over pijn in de borststreek. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Door het ongeval werd één rijstrook een tijdje afgesloten voor het verkeer. Dat leverde geen zware filevorming op. (AHK)