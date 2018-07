Bert De Smet verlaat academie 04 juli 2018

Stafcoördinator Bert De Smet (32) verlaat de kunstacademie in Waregem. Het stadsbestuur start een selectieprocedure om een opvolger te vinden. De Smet wacht vanaf midden augustus een nieuwe uitdaging, als 'directeur interne organisatie stedelijk onderwijs' in Roeselare. "Ik zal er het beleids- en directieteam basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs coördineren en als liaison tussen stadsbestuur en stedelijk onderwijs fungeren", zegt De Smet. "Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik kreeg van bestuur en collega's om mij te ontplooien in de kunstacademie. Dank voor de vele mooie momenten, de fijne samenwerking, de prachtige zaken die ik mocht bijwonen en de geschifte feestjes. Ik ga ze missen, net zoals de meeste collega's." (LPS)