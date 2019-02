Bert De Smet nieuwe voorzitter cultuurraad Peter Lanssens

05 februari 2019

08u31 3 Waregem Bert De Smet (32) is de nieuwe voorzitter van de cultuurraad in Waregem. De voormalige stafcoördinator van de kunstacademie volgt Nico Vandenberghe op. 163 cultuurverenigingen zijn aangesloten bij de cultuurraad.

“Ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen”, laat Bert De Smet op Facebook weten. “Ik kijk er geweldig naar uit om samen met de vernieuwde en verjongde bestuursploeg - samengesteld uit gedreven en enthousiaste verenigingsmensen, deskundigen en professionelen – de komende zes jaar het cultuurbeleid in Waregem mee vorm te geven. Het wordt een flinke uitdaging. Maar ik kan rekenen op gemotiveerde collega-bestuursleden en een meer dan goede professionele ondersteuning door de cultuurdienst”, aldus De Smet. De Waregemnaar is ook ‘directeur interne organisatie stedelijk onderwijs’ in Roeselare.