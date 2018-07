Berm langs E17 afgebrand 07 juli 2018

02u27 0

Op de hoek van de Casselrijstraat en de Kruishoutemseweg in Waregem is gisternamiddag een flink stuk berm afgebrand. De kurkdroge berm langs de brug over de E17 op de weg tussen Waregem en Nokere (Kruishoutem), aan het dierenasiel Folyfoot, vatte om een nog onduidelijke reden vuur. Dat zorgde voor heel wat rook. Even leek het verkeer op de E17 stilgelegd te moeten worden maar uiteindelijk was dat niet nodig. De brandweer slaagde er snel in het vuur, dat zich langs de kurkdroge berm wel vlug verspreidde, te blussen. Wat overbleef, was een zwartgeblakerde grond. (LSI)