Beloning tot 250.000 euro voor tips na tigerkidnapping bij juwelier Haesevoets LSI

10 januari 2019

18u24

Bron: LSI 0 Waregem De Londense maatschappij Charles Taylor looft een beloning tot 250.000 euro uit voor tips die kunnen leiden tot de aanhouding van de daders of (gedeeltelijke) recuperatie van de horloges, juwelen en diamanten die bij de tiger-kidnapping bij juwelier Haesevoets zijn gestolen.

De Engelse firma is door de verzekeraars van de juwelier onder de arm genomen voor haar wereldwijde expertise in het afhandelen van grote en complexe claims voor verzekeraars en herverzekeraars. De uitgeloofde beloning bedraagt 10% van de waarde van de goederen die dankzij een tip gerecupereerd kunnen worden, tot een maximum van 250.000 euro.

Op 13 november wachtten vier gangsters juwelierskoppel Ronny Haesevoets (54) en zijn echtgenote Régine Libeert (55) na sluitingstijd van de winkel in de Stormestraat in Waregem aan hun privéwoning drie kilometer verder op. Nadat de metalen toegangspoort open was gegaan, sprongen ze tevoorschijn, gaven het koppel rake klappen en bedreigden hen met een wapen. In de woning bonden de daders Régine vast met snelbinders. Ronny moest onder bedreiging terug mee naar de winkel en werd als menselijke sleutel gebruikt om de topbeveiliging van de winkel te omzeilen. In anderhalf uur roofden de daders de volledige winkel met exclusieve juwelen, diamanten en horloges van Zwitserse topmerken leeg, goed voor een buit van miljoenen euro. Wie tips heeft, kan terecht op +32 (0)483 48 55 32 of reward@ctplc.com.