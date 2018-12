Beleggingsadviseur die vrienden voor meer dan 1 miljoen euro oplichtte langer aangehouden “Hij wou zijn slachtoffers wel degelijk terugbetalen” AHK

14 december 2018

12u50

Bron: Eigen info 0

De 48-jarige man uit Waregem die dinsdag werd opgepakt door de politie nadat hij jarenlang zijn vrienden voor meer dan één miljoen euro oplichtte, blijft langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk vrijdagmorgen beslist. “Zijn slachtoffers bedreigden hem en zijn dochter met de dood”, zegt zijn advocaat.

Beleggingsadviseur Kurt D. (48) uit Waregem leende tot één miljoen euro van tien mensen uit zijn directe omgeving en beloofde hen daar forse rentewinsten op. Maar beleggen deed de man niet, hij spendeerde het geld aan reisjes, dure merkkledij, dure etentjes en speelde op de Lotto. Op zijn Facebookpagina poseerde hij vrolijk zongebruind met een glas rosé vanuit Calpé in Spanje. Volgens zijn advocaat ging het bergaf met de man na een erg moeilijke echtscheiding in 2014 van zijn tweede vrouw. “Dat heeft mentaal en financieel erg zwaar ingehakt op de man”, vertelt zijn advocaat Ali Heerman. “Hij moest toen uiteindelijk ook zijn woning verkopen en moest zijn leven herbeginnen. Daarvoor had hij 25 jaar een onberispelijke staat van dienst en was hij al die tijd actief in het bankwezen.” Na de scheiding raakte Kurt D. ook aan de drank. “Twee keer werd hij veroordeeld voor het rijden onder invloed en was hij een tijdje zijn rijbewijs kwijt. De bank waar hij toen werkte, heeft hem daarvoor toen ontslagen. Nadien ging hij aan de slag bij een verzekeringskantoor in Oudenaarde.” Na zijn uren ronselde Kurt D. dus klanten in zijn dichte kennissenkring om geld zogezegd te beleggen. “Toen die klanten hun geld maar niet terugzagen, gingen ze hem bedreigen. Hij en zijn dochter kregen zelfs doodsbedreigingen toegestuurd in de vorm van foto’s met een lijkkist op. Op een bepaald moment is hij naar het ziekenhuis gevlucht, maar ook daar bleven ze hem lastig vallen. Zij stapten uiteindelijk ook naar het verzekeringskantoor in Oudenaarde om het probleem aan te kaarten.” Omdat Kurt D. volgens een contract na zijn uren zelfstandig geen beleggingsadvies mocht geven, werd hij ook daar een jaar geleden de laan uitgestuurd.

Versnelling hoger door op de Lotto te spelen

Na zijn ontslag bij het verzekeringskantoor in Oudenaarde schakelde Kurt D. een versnelling hoger door excessief op de Lotto te gaan spelen. Zo spendeerde hij vorig jaar maar liefst 180.000 euro op Euromillions biljetten en andere lottoformulieren. “Hij deed dat in een laatste poging om zijn vrienden te kunnen terugbetalen”, zegt zijn advocaat. Bij de krantenwinkels waar hij de lottobiljetten kocht heeft hij ook zware schulden, in een krantenwinkel in Waregem zou het om 60.000 euro gaan. Kurt D. leefde het miljoen euro volledig op. “In een periode van vijf jaar verteerde hij zo’n 250.000 euro per jaar, wat inderdaad nog altijd veel geld is”, zegt zijn advocaat. “Maar het plaatst het wel in een iets ander daglicht. De man is volledig gekraakt en heeft ook aan de speurders gezegd dat er nog meer slachtoffers zijn en wil meewerken aan het onderzoek. Hij heeft uiteindelijk zijn, vrienden, broers en moeder bedrogen en dat is voor hem zwaar om dragen.”