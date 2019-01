Beleggingsadviseur blijft in cel voor oplichtingen LSI

11 januari 2019

16u48

Bron: LSI 0

De 48-jarige man uit Waregem die halfweg december werd opgepakt nadat hij jarenlang zijn vrienden voor meer dan 1 miljoen euro oplichtte, blijft langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. Beleggingsadviseur Kurt D. leende geld van tien mensen uit zijn directe omgeving en beloofde hen daar forse winsten op. Maar beleggen deed hij niet, hij spendeerde het geld aan reisjes, dure merkkledij en speelde met de Lotto. Volgens zijn advocaat ging het bergaf met de man na een moeilijke scheiding in 2014 van zijn tweede vrouw. Hij raakte verslaafd aan drank en gokken. Zo spendeerde hij vorig jaar liefst 180.000 euro aan Euromillionsbiljetten en andere Lottoformulieren. Het verdere onderzoek moet aan het licht brengen hoeveel gedupeerden er precies zijn.