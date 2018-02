Belangrijke rol voor Rotary op missie in Oeganda 28 februari 2018

Een delegatie van 57 West-Vlaamse medische vrijwilligers trok tien dagen naar het noorden van het Afrikaanse Oeganda.





Met de vzw 'Together we're strong' hielpen ze er de armste inwoners in de streek van de stad Lira, zowel met medische als duurzame projecten. Onder meer apothekers, pediaters, dermatologen, anesthesisten, chirurgen, gynaecologen, tand- en oogartsen, en opticiens maakten de reis. Achttien provinciale serviceclubs, waaronder de Rotary Club Waregem, verleenden hun medewerking. Daarbij ook voorzitter Erwin Lammens en zijn vrouw, fotografe Pascale Vandewalle. "Erwin steunde specifiek het bijenproject, waar ook de Belgische ngo Trias zijn schouders onder zet. Dankzij apicultuur kan de lokale bevolking voedzame honing produceren. Tegelijk werd ze geleerd om succesvol te ondernemen en zo extra geld te verdienen", vertelt Pascale. "Ik werkte als fotograaf in het lokale ziekenhuis, waar artsen en verpleegkundigen operaties uitvoerden, en de hulpposten in de dorpen. De reis was confronterend: de streek is zeer arm en je voelt er het verleden van kindsoldaten." De reis en verplaatsing van 1.500 euro werd door de deelnemers zelf betaald. "Rotary Waregem lanceerde met 'Little Sun' een extra fondsencampagne. Lampjes op zonne-energie geven kinderen 's avonds de kans om te lezen en studeren. Ook plaatselijke zusters kunnen nu hulp bieden tijdens nachtelijke bevallingen." Tien dagen lang werden per dag 1.000 consultaties verricht en in totaal ruim 300 operaties. (TVA)