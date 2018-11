Beklaagde vraagt gestolen iPad terug "om familie te kunnen bereiken" 28 november 2018

02u23 0 Waregem Een beklaagde die zich gisterenmorgen moest verantwoorden voor verschillende diefstallen, had een wel heel opmerkelijke vraag voor de rechter. Hij vroeg om een iPad die hij in augustus uit een tearoom had gestolen terug te krijgen. "Want ik wil mijn familie in Tunesië kunnen bereiken", zei hij.

De 38-jarige man moest zich verantwoorden omdat hij op 18 augustus in het park Baron Casier in Waregem een oudere man vastnam, op de grond gooide en ervandoor ging met zijn portefeuille waarin 300 euro stak. Op 19 augustus probeerde hij opnieuw een gepensioneerde man te beroven, maar dat mislukte. Op 26 augustus tenslotte brak hij binnen in een tearoom in Waregem.





Hij ging ervandoor met een iPad, geld, een sporttas, flessen drank en eten. In de tearoom was Khaled M. te zien op de camerabeelden. De beklaagde van Tunesische afkomst verbleef illegaal in het land en ontkent de diefstallen van de oudere mannen. De diefstal in de tearoom ontkende hij niet. Eén van de slachtoffers gaf een persoonsbeschrijving van zijn overvaller die wel overeenkwam met beklaagde. Khaled M. riskeert vijftien maanden celstraf. Vonnis op drie december.





(AHK)