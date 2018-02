BekaertDeslee bouwt in Groenbek 14 februari 2018

BekaertDeslee, wereldleider in matrasstoffen en - hoezen, bouwt een nieuw innovatie- en designcentrum van 3.575 vierkante meter in het bedrijvenpark Groenbek. Het centrum is een must om nieuwe slaaptechnologieën te kunnen onderzoeken en zo tot nog betere producten te komen. Zo omvat het project ook een academie waar bijvoorbeeld wetenschappers, universiteiten en leveranciers samenwerkingen op poten kunnen zetten. Er is in de nieuwbouw ook plaats voor ingenieurs, productiemachines en de diensten communicatie, marketing en design. BekaertDeslee wil de nieuwbouw midden dit jaar al in gebruik nemen. BekaertDeslee, het resultaat van het samengaan van het vroegere Bekaert Textiles en DesleeClama, maakt deel uit van het Duitse familieconglomeraat Franz Haniel & Cie. BekaertDeslee stelt 2.700 mensen tewerk, op 22 locaties verspreid over zes continenten. Het hoofdkwartier van het bedrijf bevindt zich in de Deerlijkseweg, in Groenbek in Waregem.





(LPS)