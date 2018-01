Bejaarde priester onschuldig aan kindermisbruik 22 januari 2018

Philippe Stofferis (79), de priester uit Desselgem die begin 2015 omwille van vermeend kindermisbruik op non-actief werd gezet door de toenmalige bisschop Jozef De Kesel, is onschuldig en mag weer misvieringen leiden. Dat bevestigt Stofferis zelf. "Maar ik wil er eigenlijk geen commentaar over kwijt. Voor mij is dit een, weliswaar pijnlijk, afgesloten hoofdstuk." De priester was destijds toezichter op het internaat van het Heilig Hartcollege in Waregem. Hij kwam mee in opspraak met een andere priester, Daniël D. (75) uit Heuvelland, die destijds ook in dezelfde school werkte. De vermeende feiten zouden zich afgespeeld hebben in de jaren 60, 70 en 80. Stofferis heeft het misbruik altijd ontkend. Hij geeft wel toe meer dan eens een oorveeg te hebben uitgedeeld als dat nodig was. In december 2016 werden beide priesters buiten vervolging gesteld voor het seksueel misbruik van internaatsjongens. Maar het bisdom voerde nog bijkomend onderzoek en dus bleef het Stofferis verboden om nog misvieringen voor te gaan. "Nu mag het wel weer, maar omwille van mijn leeftijd heb ik daar echter geen grote ambities meer voor", zegt Stofferis. De persdienst van het bisdom was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (VHS)